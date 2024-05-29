Чеховский театр танца завершил сезон победой

сегодня в 11:08

Театр танца «Седьмое Небо» из Чехова завершил фестивальный сезон на высокой ноте, увенчав его яркой победой на Всероссийском фестивале танцевального искусства «Свой стиль» в Туле.

На сцене городского концертного зала танцоры продемонстрировали мастерство и артистизм, завоевав признание жюри и восторг публики.

Копилка наград театра пополнилась шестью дипломами Лауреата 1 степени, двумя дипломами Лауреата 2 степени и спецпризом «За глубину мысли в постановках».

Приятным моментом конкурса стало приглашение на творческий мастер-класс от Заслуженного артиста РФ, заведующего кафедрой хореографии МГУ им. К. Г. Разумовского — Игоря Пиворовича.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.