Чеховский городской прокурор поговорил с детьми о кибербезопасности

В детском лагере «Гудвин», как настоящий артист, прокурор выступил перед детьми и смог их заинтересовать, передает пресс-служба прокуратуры.

Вадим Шишкин описал распространенные схемы обмана, с которыми сталкиваются подростки в мессенджерах, социальных сетях и популярных играх, таких как Roblox и Minecraft. Шишкин рассказал, как злоумышленники обманным путем получают доступ к телефонам родителей и похищают деньги.

Особое внимание прокурор уделил опасности незаконной трудовой деятельности и связанной с ней уголовной ответственности.

Дети задали много вопросов и вообще остались довольны.