Чеховские студенты приняли участие во Всероссийской экоакции «БумБатл»

сегодня в 16:48

Студенты и сотрудники Чеховского техникума приняли участие во Всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл», направленной на сохранение окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Организованной точкой сбора стал Молодежный центр муниципального округа Чехов, который оказал содействие в проведении осеннего сезона акции. В течение десяти дней участники собирали газеты, журналы, картонные упаковки, офисную бумагу, пригодные для вторичной переработки. 28 ноября все собранные материалы были подготовлены для передачи на переработку.

Цель мероприятия — привлечение внимания молодежи к вопросам экологии и воспитание бережного отношения к природным ресурсам.

Акция проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» и дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.