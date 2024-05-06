Чехословацкая актриса Постлерова трагически погибла в 59 лет
Актриса Симона Постлерова умерла в 59 лет в Праге
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Чехословацкая и чешская актриса Симона Постлерова скончалась на 60-м году жизни. Предварительная причина смерти артистки — нечастный случай, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Blesk.cz.
Постлерова ушла из жизни 5 мая. Тело актрисы театра и кино обнаружили в ее собственной квартире.
Местная пресса добавляет, что Постлерова в последние годы испытывала проблемы со здоровьем.
Актриса дебютировала в кино в начале 1980-х годов. За всю карьеру Симона Постлерова успела сыграть более 80 ролей. Кроме непосредственной игры на экране, артистка также участвовала в дубляже иностранных кинолент.