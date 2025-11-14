Единственный способ проверить, является ли мультипликационный персонаж Чебурашка евреем — «проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину». Такое мнение выразил генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор в беседе с «РБК-Петербург» , комментируя нашумевшую дискуссию в Госдуме.

Спор о еврейском происхождении персонажа Эдуарда Успенского вышел на государственный уровень после заявления главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Депутат счел, что Чебурашка может быть евреем, аргументируя это тем, что персонаж прибыл в страну в коробке с апельсинами. Эти фрукты, по словам законодателя, в Советский Союз привозили из Израиля. Если Чебурашка прибыл в коробке с апельсинами, то он был рожден в еврейском государстве, уверен Макаров.

Генеральный консул Израиля в Петербурге подчеркнул, что достоверной информации о родителях и национальности Чебурашки нет, однако его культовый статус в Израиле неоспорим. В диппредставительстве добавили, что были бы рады возможности причислить Чебурашку к еврейской нации.

«Правда, единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», — пошутил Ран Гидор.

Примечательно, что несколько лет назад теорию о еврейском происхождении Чебурашки также выдвигала профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац.