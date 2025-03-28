«Че так мало?»: Путин озадачил Дрозденко вопросом про женитьбы

Путин спросил Дрозденко, почему в Ленобласти так мало свадеб

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко спросил его, почему в регионе происходит мало свадеб. Глава области признал проблему, но указал и на достижения Ленобласти, сообщает ТАСС .

«Что (в разговоре Путин использовал слово „че“ — ред.) так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков», — поинтересовался Владимир Путин.

Дрозденко признал проблему, но отметил, что в Ленобласти растет численность населения благодаря привлекательности региона для внешней миграции. Кроме того, сейчас в Ленинградской области зафиксированы минимальный уровень смертности и максимальный уровень продолжительности жизни за всю историю региона, сказал губернатор.

«Но по демографии, особенно по рождению первого ребенка, у нас есть проблемы», — признал Александр Дрозденко.