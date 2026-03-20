ChatGPT, Claude и Gemini могут запретить в России

Законопроект, предложенный Министерством цифрового развития, предполагает возможность ограничения работы трансграничных систем искусственного интеллекта (ИИ) в России. К таким системам относятся, например, ChatGPT, Claude и Gemini, поскольку они передают данные российских пользователей за пределы страны. Старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков пояснил, что модели типа Qwen или DeepSeek могут быть адаптированы для использования в РФ, сообщает РИА Новости .

Документ о регулировании ИИ был размещен для общественного обсуждения в среду. Министерство цифрового развития сообщило, что планирует ввести закон в действие с 1 сентября 2027 года. Он направлен на защиту граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.

«Функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

Также отмечается, что владельцы ИИ-сервисов с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей обязаны, среди прочего, хранить информацию о пользователях в России в течение трех лет.

По словам Дьякова, трансграничными технологиями искусственного интеллекта считаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, использование которых приводит к передаче данных пользователей, их запросов и диалогов разработчикам этих моделей за рубеж.

Эксперт добавил, что открытые модели, такие как Qwen или DeepSeek, можно безопасно размещать и дополнительно обучать в закрытой инфраструктуре государственных организаций и компаний. В этом случае все данные обрабатываются и хранятся исключительно внутри такой инфраструктуры.

Однако юрист отметил, что текущая редакция статьи законопроекта об иностранном ИИ не конкретизирует, в каких именно ситуациях возможно запретить или ограничить применение таких моделей.

