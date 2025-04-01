Чат-ботом «Соцуслуги Подмосковья» воспользовались уже более 1,5 млн раз

В Московской области работает социальный чат-бот в Telegram, который пользуется особым спросом у жителей. Такая популярность обусловлена удобством — здесь собраны все меры социальной поддержки как на региональном, так и на федеральном уровнях. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Чат-бот стал удобным и доступным вариантом оперативно получить необходимую информацию. Он регулярно обновляется и дополняется новыми функциями, что позволяет пользователям получать актуальные данные о социальных услугах и мерах поддержки. Им воспользовались уже свыше 1,5 млн раз. В ТОПе, конечно, вопросы по детским пособиям. Именно поэтому мы расширили возможности бота, добавив информацию для семей, где только родился ребенок или для тех, кто ожидает пополнения», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Благодаря простому интерфейсу, жители Подмосковья могут легко находить информацию о пособиях, льготах и других социальных инициативах, доступных для них. Бот также помогает рассчитать региональные льготы с учетом всех нюансов.

Теперь чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» подскажет родителям такие меры поддержки, как выплата при рождении ребенка, материнский капитал, о том, что положено семьям, которые рассматривают рождение ребенка в Подмосковье и многое другое.

Социальный чат-бот доступен по ссылке: https://t.me/SocMObot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.