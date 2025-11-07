Частный лицей-интернат Ходорковского* перешел в собственность России

сегодня в 15:32

Московский суд принял решение о передаче в собственность государства частного лицея-интерната, ранее находившегося во владении Михаила Ходорковского*, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению Мещанского районного суда Москвы от 6 ноября 2025 года, иск, поданный Генеральной прокуратурой РФ против Михаила Ходорковского*, Платона Лебедева и компании «Йенсен Корт Лтд», касающийся национализации частного образовательного учреждения «Лицей-интернат „Подмосковный“», был удовлетворен.

По данным «Интерфакса», адвокат лицея Олег Ильин заявил, что данное решение суда будет обжаловано в установленные законом сроки.

Михаил Ходорковский* основал лицей-интернат в 1995 году. Его территория раскинулась в Одинцовском городском округе Московской области, где учреждению принадлежит 86 гектаров земли, включающих 5 жилых зданий и 40 помещений различного назначения общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Кадастровая оценка этой недвижимости составляет 1,25 миллиарда рублей.

* Включен в реестр иностранных агентов.

