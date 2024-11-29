Егорьевские школьники стали призерами всероссийского конкурса «Школьный Агростартап»

Проект школьников из села Раменки по полному циклу изготовления фиточая сделал их известными на всю страну. Ребята вошли в число призеров Всероссийского конкурса «Школьный Агростартап», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В качестве награды команда получила «Портфель агрокласса» — теплицу, гидропонную установку, которая позволяет выращивать растения без почвы, семена растений и спецодежду. Также ребята получили сувениры от Россельхозбанка и Российского союза «Молодежь села».

Сельские ученики гимназии № 10 вместе с наставником Еленой Купряковой выращивают лекарственные травы на аптекарском пришкольном огороде, высушивают их и готовят чай по рецепту, который в своё время придумал первый егорьевский голова Никифор Бардыгин. На каждой упаковке они размещают стикер с информацией об истории города, его достопримечательностях и жителях. Так и родилась идея «Чая с историей».

Впервые проект был представлен в сентябре на региональном этапе конкурса «Школьный Агростартап», который проходил в Егорьевске. Дебют оказался удачным, и команда из Раменок отправилась представлять Московскую область на всероссийском этапе. Презентация соответствовала теме проекта, ребята показали маленькое театрализованное представление времен Бардыгина. И снова вошли в число лучших.

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