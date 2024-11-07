Чай или кофе: какой напиток лучше бодрит по утрам

Чай по утрам бодрит лучше, чем кофе, и этому есть объяснение. Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, лектор Российского общества «Знание» Полина Глазкова рассказала о воздействии кофеина на организм. В отличие от кофе, в чае содержится около 2% кофеина и свыше 300 других веществ, сообщает «Вечерняя Москва».

Хотя кофеин в кофе часто считается сильным стимулятором, он на самом деле блокирует рецепторы, сигнализирующие об усталости, что позволяет повысить работоспособность и уменьшить сонливость, отметила эксперт.

В чашке американо кофеина больше (120 мг), чем в черном чае (65 мг), однако этот показатель варьируется. Влияние на концентрацию кофеина в чае также оказывают температура воды и время заваривания.

Эндокринолог рассказала, что молодые листья содержат больше кофеина, чем старые, а черный чай, как правило, более «крепкий» по этому показателю, чем зеленый.

Забавный факт: чайный пакетик теряет до 50% кофеина после первого заваривания.