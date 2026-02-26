Бывшую жену Шнурова могут не выпустить из РФ, если она решит вернуться из США

Экс‑супруге артиста Сергея Шнурова Матильде заблокировали все счета в России из‑за долгов перед налоговой. Если они не будут погашены, то ей запретят выезд из РФ, сообщает Baza .

Сейчас Шнурова живет в Лос‑Анджелесе. Там она открыла студию растяжки, медитации и аффирмации. Она зарабатывает и на россиянах. Так, за 5 тыс. рублей клиентам предлагают телесные практики онлайн, бизнес-леди обещает «активировать ритм тела» и показать, «где рождается гармония».

Но Шнурова забыла про обязательства по уплате налогов в РФ. На сегодняшний день предпринимательница задолжала ФНС 85 тыс. рублей. На нее в стране завели исполнительное производство и заблокировали счета в банках. Если Шнурова вернется в Россию, не погасив образовавшийся долг, то ее могут не выпустить обратно.

После развода с артистом Матильда получила квартиру в Санкт-Петербурге и ресторанное дело. Она закрыла свой бизнес в апреле 2025 года, а квартиру продала в 2021 году. Затем предпринимательница переехала в Штаты.

