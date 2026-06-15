Вузы Ставрополья подняли цены на обучение на 4-17%

Первокурсники Ставропольского края заплатят за обучение до 315 тыс рублей в год

Платное обучение в вузах Ставрополья подорожало: для первокурсников цены выросли на 17%, для студентов старших курсов — на 4%, сообщает «Победа 26» .

Издание изучило данные Минобрнауки. В среднем по России стоимость обучения выросла на 10,7%. В ставропольских вузах для студентов вторых и последующих курсов провели индексацию на 4%, а первокурсникам выставили новые цены.

В Северо-Кавказском федеральном университете самое дешевое очное направление — социальная работа: 124 тыс. рублей в год. Педагогическое образование подорожало со 157 тыс. до 163,3 тыс. рублей. Самым дорогим направлением стал дизайн — 295 тыс. рублей, на 15 тыс. больше прошлогоднего.

В Ставропольском государственном аграрном университете самые доступные платные направления — сервис, туризм и гостиничное дело. Обучение стоит 150 тыс. рублей в год. На факультете землеустройства и кадастров цена выросла на 7 тыс. рублей.

В медицинском университете самый бюджетный вариант — клиническая психология за 164 тыс. рублей. Самая дорогая специальность — стоматология за 315 тыс. рублей. Вуз связал рост цен для первокурсников на 17% с повышением тарифов, индексацией зарплат и обновлением материально-технической базы.

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