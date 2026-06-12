Большой праздник великой страны: как в Подмосковье отмечают День России

В Балашихе и Люберцах провели спортивные забеги, а в Щелково — яркое уличное шествие. На площадках праздника был организован сбор наказов в новую народную программу «Единой России», передает пресс-служба партии.

Отмечать День России спортивными мероприятиями — уже традиция в Подмосковье. В Балашихе более 150 жителей приняли участие в праздничном забеге в Вишняковском лесопарке. На старт вышли семьями — и опытные спортсмены, и юные любители бега. Выбор места для забега не случаен: в парке завершается вторая очередь благоустройства по народной программе «Единой России». В прошлом году здесь обновили зону вдоль пруда: появились кафе и детские площадки. Сейчас обустраивают новые дорожки и зоны для спокойного и активного отдыха.

Перед стартом профессиональные тренеры провели разминку. После чего участники преодолели дистанцию в 3 километра. Забег проходил без секундомеров и жестких нормативов — главным было разделить праздничное настроение и провести время вместе.

Вместе с жителями в забеге принял участие и глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

«Сегодня один из самых патриотичных праздников нашей страны — День России, который объединяет всех, кто любит свою родину. У нас великое прошлое, сильное настоящее и огромное будущее. Мы с вами благоустраиваем Подмосковье и наш город, строим новые объекты — и этот наш забег прошел в обновляемом Вишняковском парке, который в скором времени станет еще лучше», — обратился к участникам Сергей Юров.

На финише каждого ждала памятная медаль. А после завершения дистанции организаторы устроили беспроигрышную лотерею — подарки получили все гости мероприятия.

В Наташинском парке Люберец сотни жителей округа вышли на старт пятикилометровой дистанции — с российскими флагами и в национальных костюмах. Вместе с люберчанами дистанцию пробежали местные депутаты.

Спортсмены вышли на дистанцию после общей разминки. Флаги и национальные костюмы народов страны сделали забег не только спортивным, но и символичным.

«Мне особенно запомнился момент старта, когда сотни людей одновременно побежали с российскими флагами. Это выглядело очень красиво и по-настоящему объединяло. Чувствовалось, что мы участвуем не просто в забеге, а в большом празднике нашей страны. Такие события заряжают энергией и дарят отличное настроение на весь день», — рассказала Анна Агеева.

После финиша всех ждали чай и сладости, а праздничная программа продолжилась танцевальным флешмобом и спортивными эстафетами.

«Сегодня мы увидели, как спорт объединяет людей разных возрастов и профессий. На старт вышли семьи с детьми, молодежь, представители старшего поколения. Особенно впечатляло количество российских флагов на дистанции — буквально весь маршрут был окрашен в цвета триколора», — отметил депутат окружного Совета депутатов Виктор Худяков.

В Щелково в День России прошло праздничное шествие по главным улицам города — в нем приняли участие более 300 человек. В колонне были представители народных танцевальных коллективов, молодогвардейцы, депутаты «Единой России», военнослужащие и жители округа.

Участники акции прошли по улице Парковая — от Центрального дворца культуры. Они несли российские флаги, а жителям по пути раздавали триколоры и праздничные ленты. Яркие народные костюмы — сарафаны, кокошники, расписные платки и рубахи с орнаментами — превратили мероприятие в праздник единства и многонациональной культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.