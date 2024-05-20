Бывший студент Серпухова представлен к государственной награде

Выпускник Губернского колледжа специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» Артем Кот был представлен к государственной награде за проявленное мужество и самоотверженность в зоне чрезвычайных ситуаций на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Как старший радиотелефонист управления штурмовой роты 80-й отдельной мотострелковой бригады, бывший студент, несмотря на риск для собственной жизни, сумел восстановить линию связи под атакой дронов противника FPV. Его действия обеспечили возможность оперативного управления подразделениями в условиях чрезвычайной ситуации.

«Мы поздравляем солдата с заслуженной наградой и выражаем признательность за его самоотверженный вклад в обеспечение безопасности и защиту нашей страны», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.