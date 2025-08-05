Бывший педагог и тренер по карате осужден за насилие над пятью подростками

Московский учитель получил 21 год за серийные преступления против детей

Московский областной суд вынес приговор 41-летнему Виталию Шанкину, признанному виновным в серийных преступлениях против несовершеннолетних. Экс-учитель физкультуры и детский тренер по карате проведёт следующие 21 год в колонии строгого режима, сообщает РЕН ТВ .

Уголовное дело раскрыли в 2022 году, когда правоохранители задержали Шанкина на даче родителей в деревне Сурово. Следствие установило, что с июня по июль 2022 года мужчина совершил насильственные действия в отношении пяти школьников 10-13 лет.

«Проведён значительный объём следственных действий: допросы, очные ставки, судебно-медицинские и комплексные психолого-психиатрические экспертизы», — сообщила представитель СК РФ Анна Тертичная. Суд также взыскал с осуждённого 1,75 млн рублей в пользу потерпевших.

Защита настаивала на невиновности клиента, утверждая, что доказательная база строится исключительно на опознании. Окружение осуждённого в Сурово утверждает, что не было осведомлено о его преступлениях.

Шанкин, содержавшийся в СИЗО два года, свою вину не признал.