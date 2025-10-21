Бывший музейный вор оценил шансы грабителей Лувра получить выкуп

Бывший музейный вор Майлз Коннор заявил, что грабители, похитившие драгоценности из Лувра в Париже, смогут получить за них деньги, если спустя несколько лет предложат музею выкупить украденные предметы, сообщает «Царьград» .

Коннор, известный кражей картины Рембрандта из Британского музея в 1980-х годах, прокомментировал недавнее ограбление Лувра в Париже. По его мнению, преступники смогут заработать на похищенных драгоценностях, если дождутся, пока ситуация утихнет, и затем через посредника предложат музею вернуть ценности за вознаграждение.

«Лучшее, что они могут сделать, если хотят заработать на драгоценностях, это на несколько лет уйти на дно, а после, когда шумиха уляжется, через доверенное лицо, например, адвоката, обратиться к руководству музея и сказать: «Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть драгоценности, но они подвергают свою жизнь опасности», — рассказал Коннор в интервью телеканалу ABC.

Коннор отметил, что сумма, которую смогут получить грабители, вряд ли превысит 5 миллионов долларов. По предварительным данным, преступники похитили девять из 23 предметов ювелирной коллекции Наполеона III, включая ожерелье, брошь и тиару. Вскоре после ограбления неподалеку от музея была обнаружена сломанная корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.