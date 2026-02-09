Бывший хоккеист «Спартака», СКА и «Сочи» Артем Федоров умер в 32 года

На 33-м году жизни скончался российский хоккеист Артем Федоров. В настоящее время причина смерти спортсмена неизвестна, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

«Артем выступал за хоккейный клуб „Сочи“ в сезоне 2022/2023, запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искреннем отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком», — говорится в сообщении.

ХК «Сочи» выразил искренние соболезнования родным и близким Федорова.

Артем Федоров родился 11 августа 1993 года в Подмосковье. Хоккеист получил известность благодаря своей игре за столичные «Динамо» и «Спартак», а также петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев» и «Сочи». Кроме того, Федоров выиграл Универсиаду в составе студенческой сборной России.

Ранее в возрасте 47 лет скончался вокалист и основатель известной рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. музыкант ушел из жизни в присутствии семьи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.