Ушел из жизни фронтмен рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Умер вокалист и основатель рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. Ему было 47 лет, сообщает РИА Новости .

Причиной смерти стал рак.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о том, что основатель, вокалист и автор песен 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет», — говорится в сообщении группы в ее аккаунте в соцсети.

Отмечается, что музыкант ушел из жизни в присутствии семьи.

Ранее умер бывший бас-гитарист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер в 71 год. Супруга музыканта рассказала изданию Bild, что он скончался от онкологического заболевания.

