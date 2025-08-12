Бывшему мэру Тулуна вынесли приговор

Он признан виновным сразу в нескольких преступлениях, в том числе и в превышении полномочий.

«Подсудимому назначили пять лет колонии общего режима», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В прокуратуре области уточнили, что бывший градоначальник признан виновным не только в превышении должностных полномочий, но и в халатности, а также в растрате.