Бывшего заместителя главы «Роскосмоса» Олега Фролова освободили из СИЗО

Фролов попал за решетку почти 3 года назад по обвинению в хищении денег при выполнении госконтракта на изготовление новой барокамеры.

В конце прошлого года близкие чиновника заметили, что с ним что-то не так. Он резко похудел более чем на 30 кг. Врачи диагностировали у Фролова заболевание кровеносной системы, множественные миеломы последней стадии, требующие специфического лечения. Однако медики не направили это заключение в суд. Хотя по закону сам заключенный и его родственники не могут просить суд о смягчении условий ареста.

После множественных обращений в различные инстанции и при поддержке уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, удалось добиться изменения меры пресечения. 6 октября следователь направил Фролова под подписку о невыезде. Сейчас чиновник передвигается только с помощью коляски.

Фролова арестовали в декабре 2023 года. По данным следствия, он сговорился с соучастниками, чтобы похитить из бюджета 435 млн рублей при закупке оборудования. В СИЗО также оказались гендиректор АО «НПП „Геофизика-космос“» Евгений Фомичев, сотрудник ПАО «Электромеханика» и ИП.

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