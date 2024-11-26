Бывшего руководителя Банка Китая приговорили к смертной казни за взятку

Верховная народная прокуратура КНР рассказала, что Лю Ляньгэ, который ранее занимал пост главы правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира — Банка Китая, был приговорен к смертной казни за коррупционные преступления, сообщает Общественная Служба Новостей .

Согласно официальному сообщению, Народный суд средней инстанции в Цзинане, расположенном в провинции Шаньдун, огласил свое решение. Лю Ляньгэ, находившийся на позиции секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая, был признан виновным в получении взяток.

Ему назначили смертный приговор с отсрочкой исполнения на два года, а также пожизненное лишение политических прав и конфискацию всего его имущества, сообщает местная прокуратура.

Банк Китая является старейшим финансовым учреждением страны и входит в число «Большой четверки» китайских банков. До 1942 года он отвечал за выпуск национальной валюты, но в настоящее время эту функцию выполняет Народный банк Китая.