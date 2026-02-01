Бывшего премьера Украины Яценюка переобъявили в розыск в РФ
МВД РФ объявило в розыск бывшего украинского премьер-министра Арсения Яценюка, сообщает RT.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен», — говорится в базе министерства.
Подробностей не представлено.
Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинение в отношении 41 человека из высшего военного и политического руководства Украины из-за геноцида населения ДНР и ЛНР, который велся с 2014 года. Среди обвиняемых, представлены посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, главноком ВСУ Александр Сырский, экс-глава страны Петр Порошенко и бывшие министр обороны и премьер-министр Рустем Умеров и Арсений Яценюк.
