Бывшего премьера Украины Яценюка переобъявили в розыск в РФ

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен», — говорится в базе министерства.

Подробностей не представлено.

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинение в отношении 41 человека из высшего военного и политического руководства Украины из-за геноцида населения ДНР и ЛНР, который велся с 2014 года. Среди обвиняемых, представлены посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, главноком ВСУ Александр Сырский, экс-глава страны Петр Порошенко и бывшие министр обороны и премьер-министр Рустем Умеров и Арсений Яценюк.

