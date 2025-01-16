Бывшего парня Волочковой отправили в колонию на 7 лет

Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран был приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает «112» .

Мужчину признали виновным в крупном мошенничестве. По данным следствия, он убеждал предпринимателей инвестировать средства в кондитерский бизнес — компанию «Фэмили десерт».

Благодаря этому Дюран стал обладателем 100 млн рублей, после чего пропал с радаров инвесторов. Пострадавшей стороной были признании 40 бизнесменов.

Один из них не дождался возвращения активов, нашел бывшего парня Волочковой и начал его бить. Тогда-то обоих и задержали, после чего выяснилось, что Дюран заочно арестован.

Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода в четверг отправил бизнесмена за решетку. Ему предстоит провести семь лет в колонии общего режима.

Ранее Волочкова опровергла данные СМИ о своем романе с 26-летним танцором и музыкантом Марчелом. Она заявила, что просто дружит с мужчиной.