Просто друзья: Волочкова раскрыла подробности отношений с мнимым ухажером

Балерина Анастасия Волочкова опровергла данные СМИ о своем романе с 26-летним коллегой по шоу «Одержимость», танцором и музыкантом Марчелом, сообщает Общественная Служба Новостей .

В Сети появились фото, на которых знаменитости проводят вместе время на Мальдивах, и дива до последнего скрывала лицо своего спутника.

«Господи, да какой роман? Я вас умоляю! Мы с Марчелом друзья, мы с ним танцуем в моем шоу „Одержимость“, он исполняет одну из главных ролей — роль злого гения. Буквально 5 января мы сошли со сцены и сразу прилетели на Мальдивы», — рассказала Волочкова.

По ее словам, у них грандиозные планы, которые многих поразят: большой концерт в честь ее Дня рождения, а также открытие на Мальдивах балетного центра.

При этом ранее Марчело опубликовал фотографию с Волочковой и неожиданной подписью «Жена». Именно это заставило пользователей Сети и журналистов заподозрить, что у них роман.