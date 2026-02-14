сегодня в 08:11

Бывшего директора концерна «Калашников» арестовали по делу о хищениях

Столичный суд арестовал экс-директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников» Ксению Гращенкову по уголовному делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа, сообщает ТАСС .

Гращенковой предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия, по пунктам «а», «б» части 2 статьи 201.1 УК РФ.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, экс-директор по закупкам и логистике арестована и находится в одном из московских следственных изоляторов.

Уголовное дело по данному злоупотреблению было возбуждено в ноябре 2025 года.

