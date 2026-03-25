Бывшая заключенная рассказала, как колония меняет отношение к любви

Бывшая заключенная Виктория, отбывавшая наказание в Приволжском федеральном округе, рассказала, как лишение свободы влияет на личные отношения и почему многие пары не выдерживают разлуки, сообщает «Челны Live» .

По словам собеседницы, устойчивость пары зависит от того, остался ли партнер на свободе и насколько крепкими были отношения до ареста. В женских колониях нередки случаи, когда обе стороны оказываются в системе исполнения наказаний — женщины могут отбывать срок вместе с партнерами или проходить по одному делу.

Если мужчина остается на свободе, связь поддерживается звонками и редкими свиданиями. Однако со временем у женщин возникают сомнения в верности партнера. В мужских колониях, по наблюдениям Виктории, отношения с женщинами на свободе чаще распадаются — вскоре после начала срока или постепенно.

Переписка остается одной из главных форм общения, особенно в СИЗО. Эмоции в письмах нередко оказываются сильнее, чем в реальных встречах. Контакты могут возникать случайно и продолжаться даже после распределения по разным учреждениям.

Иногда отношения начинаются между людьми, которые никогда не встречались лично. Связи формируются через неформальные знакомства внутри пенитенциарной системы и могут существовать параллельно с другими.

Когда свидания прекращаются, пары часто распадаются, и осужденные ищут поддержку внутри колонии. При этом эмоциональная близость, по словам Виктории, чаще помогает пережить изоляцию.

«Когда рядом есть человек, к которому испытываешь привязанность, возникает чувство, что ты не остаешься один. Это помогает легче переживать срок и снижает психологическое напряжение», — подытожила Виктория.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.