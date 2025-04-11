Комната матери и ребенка открылась в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы, она стала первой в Северной столице, созданной в рамках нацпроекта «Семья», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Комната оборудована для кормления и переодевания малыша, а также для игр и отдыха, рядом находится отдельное санитарное помещение для гигиенических процедур, если они потребуются. В комнате можно временно оставить ребенка под присмотром социальной няни.

Комнатой могут воспользоваться и студенты, и сотрудники института с маленькими детьми. Как отметила психолог вуза и мама двух детей Елизавета Стрельникова, когда студенты видят педагога или своих сокурсников с детьми, то у них складывается мнение, что быть мамой — это нормально, они видят, что можно совмещать материнство с учебой. В этом основная ценность проекта, считает она.

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина отметила, что такие комнаты должны появиться во всех вузах города, а также в студенческих общежитиях для поддержки молодых семей. Это поможет им и получать образование, и растить детей.

В будущем в вузе планируется также открыть полноценную группу для пребывания детей с воспитателями и няней.

Нацпроект «Семья» стартовал в январе 2025 года.