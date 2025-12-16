Буцаев оценил готовность объектов ТКО в Нижегородской области

Возведение дзержинского экотехнопарка практически завершено. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, создана парковка с местами для людей с ограниченными возможностями, продолжается облагораживание территории. Все необходимые инженерные сети подключены, пусконаладочные работы завершены, идет устранение незначительных недочетов.

В рамках совещания Денис Буцаев акцентировал внимание на важности создания удобной и безопасной инфраструктуры, организации внутренней логистики и обеспечении технологической готовности к эксплуатации. Экотехнопарк возводится на месте бывшего химзавода «Заря» в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», являющегося частью нацпроекта «Экологическое благополучие».

В Арзамасе реализуется один из ключевых инфраструктурных проектов региона — строительство современного комплекса по обращению с отходами, который станет частью региональной системы циклической экономики. Проектируемый полигон будет отвечать существующим экологическим и технологическим требованиям.

Также Денис Буцаев дал поручение подрядной организации нарастить темпы работ и обеспечить их непрерывность, невзирая на погодные условия, чтобы завершить строительство в срок, установленный контрактом. Реализация проекта находится под особым контролем.