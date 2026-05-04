Бутина: 2500 семей переехали в Россию из западных стран

Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что за 2025 год в Россию переехали 2,5 тысячи семей из недружественных стран. С апреля иностранцы также подали 2500 заявок на «визу талантов», сообщает kp.ru .

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала, что основной поток переселенцев идет из Германии. По ее словам, переезд поддерживает движение Welcome to Russia, созданное полтора года назад. Его цель — помочь иностранцам, разделяющим традиционные ценности и готовым работать в России.

«Только за прошлый год из западных стран переехали 2,5 тысячи семей», — сообщила Бутина.

Движение сотрудничает с регионами и помогает иностранным блогерам рассказывать о жизни в России. При этом авторам не платят, чтобы сохранить независимость контента.

С 15 апреля действует механизм «визы талантов» по указу президента №883. Иностранные специалисты могут подать документы через портал «Время жить в России». Оператором программы стало «Агентство по привлечению иностранных талантов в Россию». Решение принимается до 125 дней. Уже подано 2500 заявок.

Программа рассчитана на ученых, IT-специалистов, инвесторов, спортсменов и выпускников российских вузов. После одобрения соискателю назначают персонального менеджера.

Бутина также отметила, что оформление сим-карт и банковских услуг для иностранцев упростили, а вопрос продления разрешения на временное проживание без выезда за границу прорабатывается.

