Бут назвал вбросом информацию о том, что он якобы занялся оружейным бизнесом

Российский предприниматель Виктор Бут назвал вбросом информацию о том, что он якобы занялся оружейным бизнесом и решил продавать вооружение йеменским хуситам, сообщает газета «Известия» .

«Новый бизнес» Бута был затронут в материале издания The Wall Street Journal (WSJ). По словам российского предпринимателя, американская газета подобными статьями пытается привлечь к себе как можно больше внимания и поднять просевшие рейтинги.

Бут также обратил внимание на заголовок статьи WSJ, в котором упоминался президент РФ Владимир Путин. Предприниматель считает, что вброс был сделан ко дню рождения российского лидера.

Бут добавил, что WSJ превратилось в предвзятое политическое медиа, где каждая публикация сделана в чьих-то интересах. Предприниматель отметил, что такой вброс про него послужит хорошим сюжетом для готовящегося в РФ сериала.

Бизнесмен также прокомментировал деятельность йеменских хуситов. По его словам, те, несмотря на нехватку ресурсов, «довольно умело делают свою работу».

В 2012 году Виктор Бут был осужден в США на 25 лет тюрьмы. В 2022 году его обменяли на осужденную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, после чего предприниматель вернулся в Россию.