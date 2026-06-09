Бульвар Нестерова и Южный парк лидируют в голосовании за объекты благоустройства в Балашихе

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершится 12 июня. В Балашихе на голосование вынесены 42 общественные территории округа, предложенные самими жителями: от дворовых пространств до скверов и площадей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент наибольшее число голосов собрали бульвар Нестерова в микрорайоне Авиаторов и Южный парк в микрорайоне Саввино. Именно они могут преобразиться уже в 2027 году, став новыми точками притяжения и комфорта — и каждый голос может стать решающим.

«Мы уделяем большое внимание благоустройству территории нашего города. В рамках Народной программы в Балашихе уже приведены в порядок и благоустроены новые общественные пространства — от больших парков до уютных скверов и дворов. И, конечно, жители видят этот результат. Приятно осознавать, что каждый год активные граждане участвуют в выборе территорий для благоустройства на следующий год. Это важно для нас, ведь мы делаем это для жителей, и их мнение о том, какую территорию улучшить, имеет первостепенное значение», — отметил секретарь местного отделения Единой России, глава Балашихи Сергей Юров.

Благодаря участию в этом проекте в городе уже появились современные общественные пространства, например, скверы в микрорайоне Железнодорожный и Салтыковка. Эти территории стали победителями голосования в 2022 и 2023 годах. В 2025 году победила территория на улице Парковой и площадь перед Ледовым дворцом. За них проголосовали 14 тысяч человек. Сейчас проект уже включен в госпрограмму, стройка начнется через несколько месяцев. Там появится интерактивный фонтан, новые дорожки и современное освещение.

Петр Попов, коренной житель Балашихи, рассказал, почему важно голосовать за благоустройство родного города и как выбирает всей семьей те места, которые должны измениться. В этом году они надеются увидеть долгожданный фонтан на площади у Ледового дворца — мечту, которая ждет своего воплощения уже более 20 лет.

«Мы верим, что наши голоса имеют значение. Каждый раз, когда мы участвуем в голосовании, мы не просто выбираем, а создаем будущее нашего города. Мы надеемся, что наши пожелания будут учтены, и площадь у Ледового дворца преобразится так, как нам обещали архитекторы и власти. Фонтан на площади — это не просто вода и свет, это место для встреч и радости для всех жителей Балашихи», — сказал Петр Попов.

Успеть отдать свой голос за место, которое может стать еще более комфортным, можно до 12 июня. Чтобы проголосовать, достаточно зайти на портал «Госуслуги» и выбрать одну из территорий. Именно эти объекты попадут в новую Народную программу и изменят облик города уже через два года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.