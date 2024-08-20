Будущим первоклассникам в Клину вручили рюкзаки от губернатора области

Через пару недель юная клинчанка Лиза будет носить гордое звание «первоклассница». Вместе с мамой они вовсю готовятся к началу учебного года. И очень кстати подарок от губернатора — школьный рюкзак. В портфеле есть всё необходимое для занятий, в том числе ручки, краски, пластилин, альбомы. Всего — 23 позиции.

«Это очень неожиданно и приятно, нам позвонили, и вот мы с удовольствием пришли, большое спасибо, все это обязательно пригодится в обучении», — поделилась впечатлениями мама Лизы — Наталья.

В городском округе Клин рюкзаки получили уже 35 будущих первоклассников. Подать заявление на подарочный набор можно через портал государственных услуг до 5 октября. Важный нюанс: доход на каждого члена семьи должен быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения, а ребенок должен учиться в государственной или муниципальной образовательной школе Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ №1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая - на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.

