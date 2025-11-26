Будущих мам поздравили с предстоящим праздником в Солнечногорском роддоме

26 ноября врачи и акушеры Солнечногорского роддома подготовили приятный сюрприз для будущих мам, поздравив их с наступающим Днем матери. Сейчас в стенах медицинского учреждения находятся около 30 женщин, каждая из которых получила подарок и услышала теплые слова поздравлений от медперсонала, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заведующая акушерским отделением Анна Самко рассказала, что с начала текущего года в роддоме появилось на свет 567 малышей. По ее словам, традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек. Чтобы создать комфортные условия пребывания для матерей и младенцев, руководство родильного дома продолжает обновлять медицинское оборудование и проводить косметический ремонт помещений.

«Этот праздник имеет особое значение для каждой женщины, ожидающей появление ребенка. Мы хотим поддержать наших будущих мам и показать, насколько важно заботится о своем здоровье и самочувствии в этот особенный период», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Для повышения информированности беременных и улучшения подготовки к родам, каждую неделю проводятся мероприятия для пациентов. Каждый вторник в 13:00 проходит день открытых дверей в самом роддоме по адресу: г. Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, 1. Здесь будущие мамы смогут ознакомиться с условиями родовспомогательного учреждения и задать интересующие вопросы врачам-акушерам. Присутствие на мероприятии бесплатное, достаточно иметь при себе паспорт и обменную карту.

Кроме того, каждый четверг в 15:00 проводится лекционный цикл «Школа здорового материнства» в здании женской консультации по адресу: г. Солнечногорск, улица Почтовая, дом № 19. Тематика занятий посвящена подготовке к родам, уходу за новорожденным ребенком и вопросам психоэмоционального состояния будущей матери. Одно из ближайших мероприятий запланировано на 27 ноября: слушательниц ждет встреча с медицинским психологом Юлией Козубай, темой которой станет психология развития плода и влияние настроения беременной на будущего малыша.

Данные мероприятия помогают женщинам лучше подготовиться к ответственному моменту, обеспечивая поддержку и необходимую медицинскую консультацию.

