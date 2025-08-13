Будущие жильцы осмотрели квартиры для переселенцев из аварийного жилья в Дмитрове

В микрорайоне ДЗФС подмосковного Дмитрова построен многоквартирный 12-этажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Выдача ключей новоселам начнется на этой неделе, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Семья Лепилиных тоже скоро получит ключи от двухкомнатной квартиры. Вместе с сыновьями Сергей и Елена осмотрели комнаты и дополнительные помещения просторной «двушки». Их радует не только, что они переезжают в новый дом, но и то, что в этой квартире больше квадратных метров.

Квартиры будут сдаваться с отделкой «под ключ». Все квартиры в новостройке предназначены для переселенцев из аварийного жилья.

В новостройку переедут 286 семей — более 680 человек, жители 16 аварийных домов микрорайона ДЗФС, улиц Дубненская, Правобережная, Подлипичье, Кольцевая, 1-я и 2-я Заречная, Инженерная, Космонавтов и поселка Каналстрой.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.