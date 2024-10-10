Будущие спасатели Дмитровского техникума сдали практический зачет

Студенты второго курса отделения «Защита в чрезвычайных ситуациях» сдали зачет по топографии. Сдача зачета прошла в условиях, приближенных к «боевым», сообщила пресс-служба администрации городского округа Дмитровский.

Будущие спасатели прошли десятикилометровый маршрут через лес и показали свои навыки ориентирования в природной среде.

Ребята определяли свой маршрут с помощью карты и компаса, выполняли задания по определению различных ориентиров, основного и аварийного азимутов.

Вместе с преподавателем Маргаритой Смирновой навыки ребят оценивал волонтёр и опытный поисковик из Добровольческого поисково-спасательного отряда «Дмитров» Дмитрий Рыцарев.

«Полученные навыки, практические занятия, отработка на местности — как проверка и закрепление материала дает возможность понять, насколько студенты усвоили предмет. По итогам такого практического зачета можно с уверенностью сказать, что ребята „погружены“ в специальность. Молодцы, с поставленными задачами справились!» — подвела итог Маргарита Смирнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.