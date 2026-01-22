Будущие повара из Красногорска провели мастер-класс по безопасности для школьников

Студенты Красногорского колледжа 21 января организовали для учеников школы «Привокзальная СОШ» мастер-класс по декорированию пряников и напомнили о правилах дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Будущие повара Красногорского колледжа совместно с инспектором ГИБДД Аллой Лисенковой провели 21 января мероприятие для школьников МОУ «Привокзальная СОШ» в преддверии Дня студента.

Студенты рассказали детям о правилах перехода дороги, важности внимательности и необходимости не отвлекаться на гаджеты. После беседы школьники приняли участие в мастер-классе по декорированию пряников в виде дорожных знаков под руководством преподавателей Ольги Алексеевой и Виктора Федотова.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают детям развивать творческие и кулинарные навыки, а также формируют ответственное отношение к безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.