Будущие педагоги Коломны стали призерами конкурса «Поколение науки»

31 студент Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) стал дипломантом Всероссийского конкурса достижений талантливых обучающихся «Поколение науки» по направлению «Педагогика». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс проводился в 16-й раз областной общественной организацией «Инновация». В своих работах будущие учителя исследовали различные аспекты педагогической деятельности, в том числе взаимодействие школы и семьи в воспитании детей, актерское и педагогическое мастерство в работе учителя, интерактивные методы обучения в современной школе, буллинг как социально-педагогическое явление.

Больше всего дипломов получили студенты педагогического факультета. Призерами II степени стали Ксения Баулина, Мария Васильева, Дарья Волянская, Ксения Мартынова, Анастасия Вильчинская, Елизавета Горбачева, Анастасия Даренская, Яна Евстефеева, Анастасия Жаринова, Ангелина Ларкина, Екатерина Кузнецова, Ангелина Сафронова, Екатерина Селезнева. Дипломы III степени получили Валерия Тарасова, Анна Демидова, Татьяна Тимкова, Карина Шевцова, Дарья Шишебарова, Ирина Горностаева, Кристина Бурмистрова, Татьяна Жуковец, Анна Бехтина.

Второе место также заняли Елизавета Сафронова и Семен Лоботрясов с факультета физической культуры и спорта, Валерия Рютина и Анна Левинская с факультета математики, физики и информатики. Третье место заняли Яна Попова, Никита Рассадин, Софья Потапова, Полина Самусь с технологического факультета и Виктория Козлова с факультета физической культуры и спорта.

Подготовкой студентов к конкурсу занимались доценты кафедры педагогики Мария Кадыкова и Татьяна Яковлева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.