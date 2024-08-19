Будущие мамы из Реутова могут бесплатно проконсультироваться к психолога

В женской консультации Реутова 20 августа пройдет очередное занятие в «Школе будущих мам». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Занятие проведет клинический психолог Михаил Мельдер. Специалист расскажет про психологическую обстановку в семье при появлении малыша.

Занятия в Школе проходят уже на протяжение двух лет. За это время консультации и советы специалистов получили десятки будущих мам и другие родственники, которые ожидают прибавление в семействе. На занятиях профессионалы разных специальностей рассказывают, как подготовиться ко встрече с малышом. Дают практические советы и развенчивают мифы.

Занятия в школе проходят еженедельно и являются частью масштабной программы модернизации системы здравоохранения.

Будущих родителей, бабушек и дедушек ждут по адресу: улица Ленина, 2. Начало в 14:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.