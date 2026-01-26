Будущие юристы из Ленинского округа познакомились со службой в ГИБДД

В преддверии Дня российского студенчества, 25 января, сотрудники Госавтоинспекции подмосковного Ленинского городского округа провели профориентационную встречу для студентов. Учащиеся второго курса юридического факультета побывали в гостях у полицейских, чтобы изнутри познакомиться с работой правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Подобные встречи — важная часть профориентационной работы. Мы не только рассказываем о специфике и сложностях службы, но и показываем ее изнутри, даем возможность пообщаться с настоящими профессионалами. Для студентов-юристов это ценный опыт, а для нас — возможность найти мотивированных и подготовленных будущих коллег», — отметила инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу Ирина Чекмарева.

Для студентов организовали экскурсию по зданию, где им продемонстрировали ключевые направления работы ГИБДД — от процедуры регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений до деятельности по пропаганде безопасности дорожного движения.

Особый интерес у будущих юристов вызвали встречи со специалистами различных подразделений. Криминалисты рассказали о современных методах работы на месте происшествия, а кинологи продемонстрировали навыки своих четвероногих напарников. Специалисты отдела кадров разъяснили порядок поступления на службу и возможности дальнейшего карьерного роста в системе МВД. Отдельной темой стали правила безопасного поведения на дорогах, которые сотрудники ГИБДД разбирали вместе со студентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.