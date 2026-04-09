Будущие инженеры из Москвы представили проекты на «Кубке Заполярья»

В Тюмени прошел второй фестиваль науки и технологий «Кубок Заполярья». Профориентационный проект для студентов учебных заведений организовало «Газпромнефть-Заполярье», сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году в фестивале приняли участие 150 учащихся вузов и колледжей из Москвы, Тюмени, Томска, Самары и Уфы. Двухдневная программа включала газовый кейс-чемпионат, защиту научно-исследовательских проектов, а также развивающий трек.

На защитах проектов студенты представили экспертам 76 разработок в секциях «Технология добычи нефти и газа», «Цифровизация», «Газ» и впервые — в направлении «Капитальное строительство». Среди научных инициатив — диагностика оборудования с помощью интеллектуальных систем, новые методы термостабилизации грунтов, использование 3D-печати в строительстве. Помимо инновационности и практического применения идей, при оценке учитывали безопасность и экономический эффект разработки.

В газовом кейс-чемпионате участвовали будущие инженеры из четырех вузов: Тюменского индустриального, Томского политехнического, Самарского государственного технического университетов, а также Московского физико-технического института. Студенты прошли отбор внутри учебных заведений и приехали в Тюмень для участия в финале. Они защитили перед жюри технологические решения для разработки и обустройства месторождений.

Для участников фестиваля провели лекции и интерактивные мастер-классы. Ребятам показали, как на производстве применяют аэромониторинг, искусственный интеллект и аддитивные технологии в своей работе.

«Мы расширяем сотрудничество с учебными заведениями, чтобы обеспечить качественную подготовку будущих специалистов нефтегазовой отрасли. Ежегодно мы увеличиваем прием практикантов и найм молодых специалистов, создаем новые программы обучения, ориентированные на запросы отрасли, проводим профориентационные мероприятия и научно-технические конференции», — сказала директор по организационному развитию и работе с персоналом «Газпромнефть-Заполярья» Марина Александрова.

Она добавила, что новые форматы взаимодействия с молодежью, такие как «Кубок Заполярья», внедряются, чтобы углубить профильные знания студентов и показать многообразие карьерных перспектив в ТЭК. В этом году число участников фестиваля увеличилось втрое, а победители не только получили возможность пройти стажировку на предприятии, но и путевку в научный лагерь в Санкт-Петербурге.

Студенты, которые представили на фестивале наиболее проработанные проекты, получили возможность пройти стажировку в «Газпромнефть-Заполярье». В 2025 году производственный опыт в офисе и на месторождениях предприятия приобрели 12 участников первого «Кубка». Многие из них продолжили работать над своими исследованиями, но уже под кураторством нефтяников. Например, приняли участие в создании и автоматизации цифровой модели нефтяного месторождения, а также разработке инструмента работы с моделями скважин, который позволил оптимизировать рутинные процессы.

«Газпромнефть-Заполярье» ведет системную подготовку востребованных специалистов для российской промышленности. В рамках образовательных экосистем «Лига школ», «Лига колледжей» и «Лига вузов» предприятие сотрудничает с 19 учебными заведениями в нескольких регионах России.