«Буду разводиться с мразью»: любовник жены Гогена Солнцева выбил ему зубы

Экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев собирается разводиться со своей женой Полиной Давыдовой после того, как его избил ее любовник. Также шоумен намерен лишить супругу родительских прав, сообщает Life.ru .

«Приехал с гастролей, захожу в квартиру, там бухая козлина Полина сидит с каким-то чужим мужиком, таким же подшофе, ребенок некормленный, памперсы не поменяны», — поделился Солнцев.

Шоумен хотел выгнать неизвестного ему мужчину, однако попытки не увенчались успехом. По словам Гогена, любовник жены жестоко избил его, выбив зубы за 2 млн рублей.

Оскорбленный Солнцев написал заявление в полицию и сообщил о своих планах развестись с Полиной, забрать у нее их общего сына Ивана и лишить неверную жену родительских прав.

«Буду разводиться с мразью. Пусть продолжает квасить со своими любовниками, пока я их всех на нары еще не пересажал… Берегите своих детей!» — написал Гоген в соцсетях после случившегося.

Гоген Солнцев прославился после попадания в Сеть видео, где он кричит «Адвокат!» на телевизионном шоу, впоследствии ставшего мемом. После этого экс-участник «Дома-2» взбудоражил общественность женитьбой на 67-летней женщине, которая на тот момент была старше его на 30 лет. Вместе они устроили немало скандалов, за которыми наблюдал весь интернет.

В 2021 году он развелся и после взял в жены собственную падчерицу Полину Давыдову. В 2024 году шоумен стал отцом. Его жена рожала дома и чуть не умерла из-за осложнений.