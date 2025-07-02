сегодня в 15:24

В Королеве сотрудникам налоговой службы вручили награды в честь юбилея организации

35 лет назад в Подмосковье была основана налоговая служба. В честь юбилея глава города Королев Игорь Трифонов поздравил коллектив и ветеранов налоговой инспекции, отметив их вклад в развитие наукограда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках торжественного мероприятия он вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

На сегодняшний день в налоговой службе наукограда трудится 170 высококвалифицированных специалистов. Их профессионализм и глубокие знания законодательства являются основой дальнейшего развития Королёва, а также гарантией выполнения социальных обязательств и реализации значимых для города проектов.

«Благодаря эффективной работе нашего подразделения Королёв сохраняет статус одного из самых привлекательных городов Подмосковья для новых инвесторов и продолжает создавать новые рабочие места», — отметил Игорь Трифонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.