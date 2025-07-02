Мальчика зажевал аппарат досмотра на вокзале в Петербурге, он травмирован

Мальчика случайно затянуло в аппарат досмотра на вокзале в Санкт-Петербурге

Мальчика по случайности затянуло в аппарат досмотра на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Он был сильно травмирован, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Мальчик прошел через рамку. Затем он потянул руку к ленте, чтобы взять свои вещи, но кисть оказалась между валиками и полотном. Малыша затянуло в аппарат.

Ребенка быстро отнесли в медицинский пункт на вокзале и оказали помощь. Прокуратура будет проверять, соблюдаются ли требования безопасности на вокзале и почему за ребенком не смогли уследить ни родители, ни работники вокзала.

Ранее годовалому малышу оторвало четыре пальца на эскалаторе в Уссурийске. Он побежал к эскалатору, запнулся и упал.