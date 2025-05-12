Годовалому малышу оторвало четыре пальца на эскалаторе в российской глубинке

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РЕН ТВ: в Уссурийске годовалому малышу оторвало четыре пальца на эскалаторе в ТЦ

В Уссурийске годовалому мальчику оторвало четыре пальца, когда его руку «зажевало» на эскалаторе в ТЦ «Москва». Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, малыш находился в торговом центре вместе с мамой и старшим братом. Мальчик побежал к работающему эскалатору, запнулся и упал, после чего его левая рука попала внутрь движущегося механизма.

После спасения мальчика доставили в реанимацию. По факту произошедшего проводится проверка.

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