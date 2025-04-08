Электроплита раздавила годовалого ребенка мигрантов в подмосковном Щелкове

В молодой семье воспитывали двух трехгодовалых близнецов и младшего годовалого сына. Глава семейства уехал на родину, в то время как на супруге остались дети и хозяйство. Дети требовали круглосуточного внимания, поэтому измученная женщина сильно уставала и случайно уснула днем.

Проснувшись, таджичка пошла на кухню и увидела, как старшие играли с кастрюлями и крупами, а ноги младшего сына торчали из-под упавшей электроплиты. Шокированная увиденным мать схватила старших детей и выбежала на улицу, потому что не говорит на русском языке и не знала, как вызвать скорую помощь. На помощь ей пришли соседи, которые вызвали медиков.

Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть годовалого мальчика. Предположительно, при падении электроплиты мальчик получил серьезную травму головы.