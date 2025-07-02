Трудовые отряды главы в Электростали подвели итоги июня и открыли новую смену

В июле к работам на улицах города приступили 69 юношей и девушек от 14 до 17 лет. Проект позволит ребятам официально заработать, помогая благоустраивать родные места.

Перед открытием новой смены кураторы проекта подвели итоги предыдущей. В июне участники трудовых отрядов — всего их было 72 человека — активно наводили чистоту и порядок на улицах Комсомольская, Восточная, Первомайская, Второва, Сталеваров, Карла Маркса, Корнеева, Загонова, Спортивная, Южный проспект, проспект Ленина, Ногинское шоссе, Расковой, Советская, Октябрьская, Лесная, Журавлёва, Фрязевское шоссе, Победы, Мира, Пушкина, помогали облагораживать территорию вокруг водоёма «Южный».

Юноши и девушки занимались уборкой дворов и лесопарков города от бытового мусора, травы, веток и сухостоя, осуществляли обрезку кустарников, удаление поросли, спил сухих веток деревьев. Также подростки участвовали в работах по заявкам жителей на портале «Добродел». Во время июньской смены было собрано 66,54 кубометра бытового мусора (8 бункеров для мусора), а примерная площадь убранной территории составила 53500 кв. м. (около 8 футбольных полей).

Кроме этого, в течение июня ребята принимали участие в масштабных городских и областных праздниках и патриотических акциях. А участники новой, июльской смены в первый день встретились с участниками СВО после просмотра документального фильма о военных событиях на Донбассе в рамках мероприятий ко Дню ветеранов боевых действий.

Проект «Трудовые отряды главы» существует в Электростали с 2005 года. Подростки работают по 4 часа в будние дни, основной вид работ — уборка городских территорий. При желании молодые люди могут записаться сразу на несколько смен. Так, 18 подростков, трудившихся в отрядах главы в июне этого года, выразили желание продолжить работу в июльской смене.

Онлайн-запись в трудовые отряды главы на август откроется 2 июля с 17:00 на сайте электростальского Молодежного центра elmc.ru. Список документов, необходимых для трудоустройства, а также более подробную информацию можно будет узнать по ссылке www.elmc.ru/page/tog.html

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.