19 декабря загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS пройдет на самом близком расстоянии от нашей планеты. Ученые попробуют как можно тщательнее изучить его природу, чтобы подтвердить или опровергнуть конспирологические теории касательно его возникновения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

3I/ATLAS недавно проходил за Солнцем, но теперь отдалился от него уже более чем на 40 градусов, а потому вновь стал доступен для наблюдения с Земли. В ближайшее время ученые планируют сделать большое количество снимков объекта. Однако они не уверены, что это поможет достоверно определить природу 3I/ATLAS.

Исследователи полагают, что размеры тела объекта составляют порядка 1 км, а по некоторым оценкам доходят до 5 км. Расстояние до него — более 200 млн км, потому изучить 3I/ATLAS более детально крайне проблематично. Именно поэтому вокруг происхождения объекта уже появилось довольно много разных слухов и теорий.

Ученые предположили, что конспирологические заключения касательно 3I/ATLAS начнут стихать только после 19 декабря, когда он пройдет на самом близком расстоянии от Земли (около 280 млн. км). Астрономы выражают надежду на то, что «объект полетит дальше, как и положено приличной комете».

Основным источником данных о природе загадочного тела в ближайший месяц будут спектроскопические исследования. Однако ученые надеются, что благодаря снимкам, которые будут сделаны после 19 декабря, им все же удастся узнать о 3I/ATLAS больше.

Ранее российские ученые допустили, что 3I/ATLAS является искусственным объектом. Поводом к этому стали снимки тела, которые свидетельствуют о его устойчивости при сближении с Солнцем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.