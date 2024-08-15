Будет сложно: эксперт прокомментировал попытки ВСУ закрепиться в Курской области

Эксперт Клинцевич: у ВСУ нет шансов на успех в Курской области

Военный эксперт Андрей Клинцевич высказал свое мнение о стремление украинских войск закрепиться в Курской области. По его словам, у ВСУ мало шансов на успех, и сейчас ситуация для них сложная.

«Долго удерживаться или достигнуть каких-то результатов достаточно сложно, потому что территория незнакомая, враждебная для них. Им сложно закрепиться — не то что на Донбассе, когда они 14 лет заливали бетон и имели подземные переходы из одного бункера в другой, здесь такого нет», — сказал Клинцевич в эфире радио Sputnik.

Оперативная обстановка постоянно меняется, и даже понимание фронта нельзя назвать сплошным: скорее он представлен в виде «серой зоны» и опорных пунктов, считает военэксперт.

По мнению Клинцева, сейчас перед российскими войсками стоит задача по ограничению перемещения ВСУ в курском приграничье. Он добавил, что есть «очень много групп» украинцев, которые пытаются перемещаться по области, замаскировавшись в гражданских.