Будет скользко: ледяная корка может сковать дороги в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в пятницу в Москве прогнозируется умеренно теплая погода, тогда как по области ожидаются легкие осадки. Утром 21 декабря может образоваться ледяная корка на поверхности, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам метеоролога, теплый воздух на высоте около 1-1,5 км будет сталкиваться с холодным воздухом на уровне земли, где температура составит от минус 3 до минус 5 градусов. Снег, формирующийся на высоте 3-4 км, будет превращаться в дождевые капли в теплой массе, а потом при падении на землю снова замерзать, образуя ледяную корку, что сделает передвижение сложным.

В ночь и днем 21 декабря температура в Москве составит плюс 1-3 градуса. Будет облачно с небольшими осадками, местами умеренными, в основном в виде дождя и мокрого снега. Тем не менее, снег останется лежать, сохранится гололедица.

22 декабря ожидается повышение атмосферного давления и немного больше солнечного света. Температура ночью упадет до минус 3-8 градусов, а днем будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов. Солнечная погода вместе с оставшимся снегом создаст более радостное настроение.